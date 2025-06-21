نور علي تلفت الأنظار برقصها برفقة شقيقاتها.. فيديو لهن يتصدر

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A post shared by Nour Ali |نور علي (@nourali.official)
A post shared by Nour Ali |نور علي (@nourali.official)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت مجموعة صور مؤثرة لزوجها الراحل المنتج المصري الراحل وليد مصطفى برفقة ابنتهما تالا، وذلك بمناسبة عيد الاب الذي يصادف اليوم 21 حزيران.
نجاح كبير حققته الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل بعد عرض الحلقات الأولى من أحدث أعمالها مسلسل "تذكر الحب"، لكن في المقابل ثارت شائعات بشأن قرب انفصالها عن خطيبها هاكان صابانجي بعد ان قدمت مشهدا حميميا مع الممثل التركي باريش أردوتش.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف لأول مرة عن دخولها علاقة حب مع فنان شهير.