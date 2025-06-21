نور علي تلفت الأنظار برقصها برفقة شقيقاتها.. فيديو لهن يتصدر

شاركت الممثلة السورية نور علي، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه برفقة شقيقتيها وهن يرقصن بعفوية.



وفي التفاصيل، ظهرت نور في مقطع الفيديو وهي ترقص على انغام الأغنية الراب "حزين الوقت" برفقة شقيقتيها نينار وصبحة، بطريقة عفوية طريفة، اذ أرفقت نور مقطع الفيديو بتعليق طريف كتبت فيه: "أنا واخواتي بس تنام آية"، في إشارة إلى شقيقتها الثالثة آية علي.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن اعجابهم بالفيديو، ولفتوا إلى جمال نور وشقيقاتها، كما تمنوا لهن أوقاتا ممتعة سويا.