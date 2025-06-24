جان يامان يثير الجدل بحركاته الجريئة مع حبيبته على السجادة الحمراء

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A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
لفت النجم براد بيت الأنظار بإطلالته الأنيقة ووسامته المعهودة خلال مشاركته مع حبيبته إينيس دي رامون، في العرض الأوروبي الأول لفيلم F1: The Movie الذي أُقيم في ميدان ليستر وسط العاصمة البريطانية لندن.
في خطوة تحمل الكثير من الرسائل لعائلته الملكية البريطانية، يعتزم الأمير هاري توجيه دعوة الى الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة لحضور دورة ألعاب "إنفكتوس" المقرّرة في قاعة NEC بمدينة برمنغهام بين 10 و17 تموز/يوليو 2027.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لليوتيوبر السورية سيدرا عمارة المعروفة بـ سيدرا بيوتي، برفقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني رامي حمدان.