جان يامان يثير الجدل بحركاته الجريئة مع حبيبته على السجادة الحمراء

أثار النجم جان يامان ضجة كبيرة خلال مشاركته في "مهرجان السلسلة العالمية الإيطالية" برفقة صديقته الجديدة منسّقة الموسيقى سارة بلوما.



وظهر النجم التركي بكامل أناقته ببنطال جلدي أسود اللون مع قميص أسود مفتوح الصدر، وأكمل إطلالته بنظّارات شمسية ذات تصميم غريب، ولفت الانتباه بطريقة مشيه على السجادة الحمراء مع حبيبته التي اختارت فستاناً ضيّقاً مع فُتحات جانبية عالية.

وحرص جان على إظهار حبّه لحبيبته الجديدة من خلال احتضانها وتقبيل يدها أمام المصوّرين في حركة لطيفة.

وأثار النجم التركي ضجة كبيرة بعد حمله لحبيبته بين ذراعيه وسط الجمهور والمصوّرين على السجادة الحمراء، حيث كانت تنتظره لحين الانتهاء من التقاط الصور التذكارية مع محبيه، فحملها بين ذراعيه ودخل معها الى مبنى المهرجان، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.