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اسيل عمران تفاجئ شقيقتها لجين عمران بهذا الموقف
اسيل عمران تفاجئ شقيقتها لجين عمران بهذا الموقف
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اسيل عمران تفاجئ شقيقتها لجين عمران بهذا الموقف

فن

2025-06-25 | 13:04
اسيل عمران تفاجئ شقيقتها لجين عمران بهذا الموقف
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Aljadeed
اسيل عمران تفاجئ شقيقتها لجين عمران بهذا الموقف

تتواجد الإعلامية السعودية لجين عمران مع صديقاتها في جنوب فرنسا، وقد وثّقت هذا الأمر بفيديو لطيف نشرته عبر "إنستغرام" وانتقلت فيه بحقيبة السفر من منزلها إلى أحد شوارع موناكو.

تلقت الإعلامية السعودية خلال تواجدها في فرنسا مفاجأة خاصة من شقيقتها الفنانة أسيل عمران التي حرصت على السفر الى الجنوب الفرنسي للقائها، ووثّقت صديقتها لبنى عبدالعزيز هذه اللحظات المميّزة بين الشقيقتين، حيث سارعت لجين الى احتضان شقيقتها الصغرى بحنان وحب وعبّرتا عن شوقهما لبعض من خلال هذا الاحتضان، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

كذلك نشرت لجين صورة تجمعها بشقيقتها، وكانتا في غاية الأناقة بملابس صيفية رائعة، واختارت لجين إطلالة ناعمة باللونين الأسود والبيج عبارة عن تنورة وتوب ونسّقتها بإكسسوارات من دار chanel. أما أسيل فارتدت فستاناً صيفياً ناعماً باللون الأبيض مع نقوش باللون الأزرق.

 

وأرفقت لجين عمران المقطع المصوّر بالتعليق: "توأم روحي وعمري. فاجأتني واجت فرنسا الله لا يحرمني منك يا قلب أختك"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على علاقتهما المميزة ودعمهما الدائم لبعض.

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