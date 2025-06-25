هل التزمت ديانا حداد بالحجاب واعتزلت الفن؟

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش حفل الدورة العشرين من مهرجان "موازين" في المغرب، نفت ديانا حداد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع، مؤكدة أنه غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وقالت: "قالوا إني اعتزلت وتحجبت لمجرد أني زرت بيت الله، لكن لو قررت الاعتزال فعلًا، سأعلن ذلك من خلال بيان رسمي، أنا لا أزال حاضرة ومستمرة، وزيارة بيت الله لا تعني نهاية المسيرة، رغم أنها قد تُحدث تغييرات في حياة الإنسان."

وشددت ديانا حداد على أنها ما زالت تواصل نشاطها الفني، ولم تتخذ أي قرار بشأن الاعتزال حتى الآن، رغم تقديرها للزيارة الروحانية التي قامت بها.