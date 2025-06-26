الكشف عن جنس مولود وائل كفوري وشانا عبود
لا يزال اسم الفنان اللبناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احدث ظهور لهما في احدى المناسبات الخاصة، اذ ظهرت شانا الى جانب وائل ببطن منتفخ يثبت خبر حملها الذي انتشر منذ فترة.
الجديد في الموضوع هو ما تم كشفه عن جنس المولود الذي ينتظره وائل من زوجته شانا، اذ اشارت بعد المواقع الفنية الى ان وائل كفوري سيرزق بمولودة "فتاة" من زوجته شانا، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، متمنين للثنائي حياة سعيدة ومليئة بالحب سويا.