الكشف عن جنس مولود وائل كفوري وشانا عبود

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو هنّأ فيه جمهوره بالسنة الهجرية الجديدة، وردّ من خلاله على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول سبب غيابه عن دراما رمضان، مؤكداً أن غيابه عن دراما الموسم الحالي ليس له علاقة بالأجر.

