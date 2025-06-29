تغير كبير بملامح اليسا في احدث ظهور لها يثير بلبلة

وفي التفاصيل، اطلت اليسا بجلسة تصوير صيفية حيث ظهرت بفستان من قماش الدنيم العصري وتسريحة شعر مموجة مع لمسات مكياج ناعمة أبرزت ملامحها، وخطفت من خلا اطلالتها الأنظار وأثارت فضول المتابعين بسبب تغير ملامحها بشكل ملحوظ.وأرفقت اليسا الصور بتعليق قصير قالت فيه: "ليالي بيروت الصيفية مختلفة"، في إشارة لأجواء العاصمة اللبنانية المعروفة بجمال سهراتها.الصور الجديدة كشفت أيضاً فقداناً واضحاً في وزن إليسا، وهو ما لاحظه جمهورها وعلّق عليه البعض بتساؤلات حول أسباب التغيير، فيما أصر آخرون على الإشادة بجمالها الطبيعي وإطلالاتها المتجددة التي تحافظ بها على حضورها الفني.من ناحية أخرى تعرضت إليسا لعدد من التعليقات السلبية، التي سخر أصحابها من فكرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعديل على الصور بشكل واضح، في حالة انقسام للرأي بين المتابعين.