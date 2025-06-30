الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟
A-
A+

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟

فن

2025-06-30 | 14:23
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟

تصدّرت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني اهتمام منصات التواصل ومحركات البحث في الساعات الأخيرة، إثر إطلالتها الأخيرة المثيرة للجدل عبر أكثر من زيٍّ، مع خطٍّ أبيض يصل ما بين حاجبيها.

وفيما أشاد البعض بحضورها الذي اتسم بـ"الرهافة والبساطة والطابع غير التقليدي"، رأى آخرون أن "نحافتها الشديدة تعكس قسوة المعايير التي تخضع لها ملكات الجمال حول العالم"، ومنها نظام الحمية الصارم.

وتُعدّ رومي أحد أبرز الوجوه النسائية من الجيل الجديد في السعودية من حيث النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُلدت في الرياض العام 1995، وتُوِّجت بلقب "ملكة جمال السعودية" عام 2021، ثم تُوِّجت بلقب "ملكة جمال العرب" في العام التالي.

وتستعد القحطاني للمشاركة، كأول امرأة سعودية، في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" بمدينة تينيريفي الإسبانية في سبتمبر المقبل، حيث عبّرت عن فخرها بالحدث عبر منشور بصفحتها على "إنستغرام"، أرفقته بصورة لها بجانب العلم السعودي.

وحصلت القحطاني على بكالوريوس في صحة الأسنان، لكنها قررت أن تُحدّد وجهتها المستقبلية من خلال احتراف عروض الأزياء، وإنشاء شركة مختصة بتنظيم الحفلات، فضلًا عن المساهمة في الدفاع عن قضايا البيئة ونشر الوعي بها.

وحصدت رومي القحطاني إعجابًا واسع النطاق حين شاركت في مايو الماضي في عرض لأزياء البحر ضمن الفعاليات التمهيدية لمسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية"، حيث ظهرت وهي ترتدي مايوهًا بلون فوشيا، وتحت المايوه سروال قصير أسود اللون.

وأشاد كثيرون بإطلالة رومي في هذا الحدث، معتبرين أنها لجأت إلى حيلة ذكية تمزج بين الأناقة والاحتشام، وفق معايير الهوية الوطنية لبلادها

اقرأ ايضا في فن

يحيى الفخراني يكشف كيف كرّمته "ديزني" وتفاصيل "الملك لير"
14:33

يحيى الفخراني يكشف كيف كرّمته "ديزني" وتفاصيل "الملك لير"

كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المسرح القومي للإعلان عن التحضير لعرض مسرحية "الملك لير" خلال الفترة المقبلة، أنه تلقى خطاب شكر من شركة "ديزني"، بعد مشاركته في أحد أعمالها خلال وقت سابق، كما تحدث عن ميزانية المسرحية.

14:33

يحيى الفخراني يكشف كيف كرّمته "ديزني" وتفاصيل "الملك لير"

كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المسرح القومي للإعلان عن التحضير لعرض مسرحية "الملك لير" خلال الفترة المقبلة، أنه تلقى خطاب شكر من شركة "ديزني"، بعد مشاركته في أحد أعمالها خلال وقت سابق، كما تحدث عن ميزانية المسرحية.

بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور
14:30

بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور

تعرضت الفنانة بيونسيه لموقف خطر خلال حفلها الأخير في ملعب NRG بمدينة هيوستن، حيث تعطل الحبل الذي يثبت السيارة الحمراء التي كانت تجلس عليها، وهو ما أجبرها على التوقف عن الغناء وأحدث حالة من الرعب بين الجمهور.

14:30

بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور

تعرضت الفنانة بيونسيه لموقف خطر خلال حفلها الأخير في ملعب NRG بمدينة هيوستن، حيث تعطل الحبل الذي يثبت السيارة الحمراء التي كانت تجلس عليها، وهو ما أجبرها على التوقف عن الغناء وأحدث حالة من الرعب بين الجمهور.

أول تعليق لـ هاندا ارتشيل بعد اخبار انفصالها عن خطيبها بسبب باريش اردوتش ..هل تحضر لزفافها؟
10:53

أول تعليق لـ هاندا ارتشيل بعد اخبار انفصالها عن خطيبها بسبب باريش اردوتش ..هل تحضر لزفافها؟

تصدرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لافتة لها عن الزواج، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف زميلها الممثل فياض شريف أوغلو.

10:53

أول تعليق لـ هاندا ارتشيل بعد اخبار انفصالها عن خطيبها بسبب باريش اردوتش ..هل تحضر لزفافها؟

تصدرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لافتة لها عن الزواج، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف زميلها الممثل فياض شريف أوغلو.

اخترنا لك
يحيى الفخراني يكشف كيف كرّمته "ديزني" وتفاصيل "الملك لير"
14:33
بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور
14:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025