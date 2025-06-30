ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟

وفيما أشاد البعض بحضورها الذي اتسم بـ"الرهافة والبساطة والطابع غير التقليدي"، رأى آخرون أن "نحافتها الشديدة تعكس قسوة المعايير التي تخضع لها ملكات الجمال حول العالم"، ومنها نظام الحمية الصارم.
وتُعدّ رومي أحد أبرز الوجوه النسائية من الجيل الجديد في السعودية من حيث النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُلدت في الرياض العام 1995، وتُوِّجت بلقب "ملكة جمال السعودية" عام 2021، ثم تُوِّجت بلقب "ملكة جمال العرب" في العام التالي.
وتستعد القحطاني للمشاركة، كأول امرأة سعودية، في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" بمدينة تينيريفي الإسبانية في سبتمبر المقبل، حيث عبّرت عن فخرها بالحدث عبر منشور بصفحتها على "إنستغرام"، أرفقته بصورة لها بجانب العلم السعودي.
وحصلت القحطاني على بكالوريوس في صحة الأسنان، لكنها قررت أن تُحدّد وجهتها المستقبلية من خلال احتراف عروض الأزياء، وإنشاء شركة مختصة بتنظيم الحفلات، فضلًا عن المساهمة في الدفاع عن قضايا البيئة ونشر الوعي بها.
وحصدت رومي القحطاني إعجابًا واسع النطاق حين شاركت في مايو الماضي في عرض لأزياء البحر ضمن الفعاليات التمهيدية لمسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية"، حيث ظهرت وهي ترتدي مايوهًا بلون فوشيا، وتحت المايوه سروال قصير أسود اللون.
وأشاد كثيرون بإطلالة رومي في هذا الحدث، معتبرين أنها لجأت إلى حيلة ذكية تمزج بين الأناقة والاحتشام، وفق معايير الهوية الوطنية لبلادها.
كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المسرح القومي للإعلان عن التحضير لعرض مسرحية "الملك لير" خلال الفترة المقبلة، أنه تلقى خطاب شكر من شركة "ديزني"، بعد مشاركته في أحد أعمالها خلال وقت سابق، كما تحدث عن ميزانية المسرحية.
تعرضت الفنانة بيونسيه لموقف خطر خلال حفلها الأخير في ملعب NRG بمدينة هيوستن، حيث تعطل الحبل الذي يثبت السيارة الحمراء التي كانت تجلس عليها، وهو ما أجبرها على التوقف عن الغناء وأحدث حالة من الرعب بين الجمهور.
تصدرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لافتة لها عن الزواج، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف زميلها الممثل فياض شريف أوغلو.