ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة مثيرة للجدل.. نحافة مفرطة وماذا عن حاجبيها؟

وفيما أشاد البعض بحضورها الذي اتسم بـ"الرهافة والبساطة والطابع غير التقليدي"، رأى آخرون أن "نحافتها الشديدة تعكس قسوة المعايير التي تخضع لها ملكات حول "، ومنها نظام الحمية الصارم.

وتُعدّ رومي أحد أبرز الوجوه النسائية من الجيل الجديد في السعودية من حيث النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُلدت في العام 1995، وتُوِّجت بلقب "ملكة السعودية" عام 2021، ثم تُوِّجت بلقب "ملكة جمال العرب" في العام التالي.

وتستعد القحطاني للمشاركة، كأول امرأة سعودية، في مسابقة "ملكة جمال العالمية" بمدينة تينيريفي الإسبانية في سبتمبر المقبل، حيث عبّرت عن فخرها بالحدث عبر منشور بصفحتها على " "، أرفقته بصورة لها بجانب العلم السعودي.

وحصلت القحطاني على في صحة الأسنان، لكنها قررت أن تُحدّد وجهتها المستقبلية من خلال احتراف عروض الأزياء، وإنشاء شركة مختصة بتنظيم الحفلات، فضلًا عن المساهمة في الدفاع عن قضايا البيئة ونشر الوعي بها.

وحصدت رومي القحطاني إعجابًا واسع النطاق حين شاركت في مايو الماضي في عرض لأزياء البحر ضمن الفعاليات التمهيدية لمسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية"، حيث ظهرت وهي ترتدي مايوهًا بلون ، وتحت المايوه سروال قصير اللون.

وأشاد كثيرون بإطلالة رومي في هذا ، معتبرين أنها لجأت إلى حيلة ذكية تمزج بين الأناقة والاحتشام، وفق معايير الهوية الوطنية لبلادها.