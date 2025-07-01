استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته

وفي فيديو منتشر ظهرت نادين الراسي وهي تغادر التحقيق مثنية ان رجال الامن تعاملوا معها بكل احترام وقاموا بواجبهم الطبيعي.
كما اكدت انها وقعت على عدم التوجه بالحديث الى افيخاي ادرعي مرة اخرى .
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A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
أثار ظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحية التي كان من الواضح عليها علامات التعب.
بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.
يستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة الجديد.