استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته

تصدر اسم الفنانة اللبنانية محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.