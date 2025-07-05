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طلال مارديني يكشف: السرقة سبب نجاحي!
طلال مارديني يكشف: السرقة سبب نجاحي!
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طلال مارديني يكشف: السرقة سبب نجاحي!

فن

2025-07-05 | 05:28
طلال مارديني يكشف: السرقة سبب نجاحي!
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Aljadeed
طلال مارديني يكشف: السرقة سبب نجاحي!

كشف الفنان السوري طلال مارديني عن السر الذي حوله من ممثل إلى كاتب درامي، حيث سرق نصًا بهدف التعلّم وصنع فرصته بيديه.

تحدث طلال مارديني عن واقعة طريفة كانت بداية تحوّله نحو التأليف، وذلك خلال مشاركته في مسلسل "هارون".
وقال خلال ظهوره في برنامج "السؤال الأخير": "لم تكن الفرص تُمنح لي كما كنت أتوقع، فقررت أن أطلع على طريقة كتابة النص وكيف تُوزّع الأدوار والمشاهد".
وفي تفاصيل الحادثة أضاف مارديني: "أخذت نص العمل خلسة من المخرج المنفذ – وهو صديق – دون علمه، وقرأته في المنزل. في اليوم التالي كان غاضبًا ويبحث عنه في كل مكان لأنه كان يعتمد عليه في عمله، ولم أخبره حتى الآن أنني من سرق"..
وأكد أن الأمر لم يكن بدافع العبث، بل بدافع التعلّم، مشيراً إلى أنه سرق النص كي يتعلم كيف يكتب عمله الأول، ويصنع لنفسه فرصة.
وقال: "بعد محاولات كثيرة، كتبت مسلسل "رجال العز"، واحتاج مني ذلك نحو 12 مسودة قبل الوصول إلى النسخة النهائية".

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