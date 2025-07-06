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الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف
الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف
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الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف

فن

2025-07-06 | 13:41
الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف
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Aljadeed
الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف

أثار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل جدلاً جديداً بعدما أقدما على تسريح فريق العلاقات العامة الخاص بهما، بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفين من أجل تخفيض نفقاتهما، وهو ما يشير الى وجود مشكلة لديهما.

وكشفت صحيفة Page Six الأميركية في تقريرها أن الثنائي المثير للجدل قررا الشهر الماضي الاستغناء عن 6 موظفين آخرين، من بينهم ممثلاهما الإعلاميان، بحيث يرتفع بذلك عدد الموظفين الذين تم تسريحهم منذ تخلي الثنائي عن مهامهما الملكية في 2020 إلى 25 شخصاً، بالإضافة إلى الحالات التي لم يُعلن عنها حتى الآن.

وسخر مصدر ملكي في حديثه إلى الصحيفة من الخطوة التي أقدم عليها الثنائي قائلاً: "إنه نفس النمط المعتاد، يغيرون الموظفين كما يغير الناس ورق الحمام. الحليب يدوم أكثر من موظفيهم".

ولفت الى أنه بسبب عدم تحقيق بعض الأعمال التي شارك فيها الثنائي مع منصة "نتفلكس" النجاح المرجو منها، من بينها برنامج "With Love, Meghan"، فإنه من الواضح أن المنصة لن تتجه إلى التعاقدات الحصرية من جديد معهما، وهو ما يعني انخفاضاً كبيراً في العائدات المادية لهاري وميغان. إلا أنه من المرجح عودة الموسم الثالث لبرنامج "مع حبي ميغان".

وشملت قائمة الموظفين الذين غادروا العمل كايل بوليا، نائب المتحدث الإعلامي لهما في لوس أنجلوس، وتشارلي جيبسون، مديرة الاتصالات في أوروبا، وديشا تانك، مديرة اتصالات مؤسسة "Archewell"، وليان كاشين، المديرة السابقة للعمليات. وشهد الفريق أيضاً رحيل مديرة السوشال ميديا والمساعدة الشخصية دون الكشف عن اسميهما.

وكانت نفقات الثنائي قد شكلت تحدياً مستمراً لهاري وميغان، خاصة مع وصول فاتورة الأمن السنوية لهما إلى نحو 2 مليون دولار، بالإضافة إلى شرائهما منزلاً في كاليفورنيا بلغت قيمته 14.65 مليون دولار.

وتظهر الوثائق العقارية التي تم الكشف عنها مؤخراً حصول هاري وميغان على قرض عقاري بقيمة 9.5 مليون دولار، من المفترض سداده في عام 2050، بالإضافة إلى الضريبة العقارية السنوية التي تبلغ 288 ألف دولار، وهو ما يرهقهما ويفرض عليهما سياسة نفقات مختلفة.

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