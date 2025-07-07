لقطات رومانسية تجمع جيسي عبدو مع زوجها في بريطانيا

وظهرت جيسي عبدو في الصور بإطلالة كاجوال لافتة، مرتدية كنزة قصيرة باللون الأسود وسروالًا رياضيًا، ما أضفى على إطلالتها طابعًا عصريًا.
وبدت في إحدى اللقطات وهي تعانق زوجها في لحظة عفوية مليئة بالحب.
الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمعها بزوجها، كما عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الطبيعية والعفوية.
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A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
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