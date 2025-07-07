اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية

وفي أول رد فعل منها على الأزمة المثارة بشأن نسب لوحة فنية لا تعود إليها، نشرت الإعلامية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على " "، قدّمت خلاله اعتذارًا مباشرًا إلى الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، وأقرت بخطئها بشكل واضح.

قالت مها: أنا غلطت. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي.

وجاء هذا الاعتراف بعد من الجدل الواسع أثارتها الفنانة الدنماركية عقب اكتشافها أن إحدى لوحاتها عُرضت في برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية ، ونُسبت إلى مها الصغير دون إذن منها أو إشارة إلى اسمها كفنانة.