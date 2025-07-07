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اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية
اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية
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اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية

فن

2025-07-07 | 07:13
اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية
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Aljadeed
اول رد لـ مها الصغير بعد اتهامعا بسرقة لوحة فنية

حالة كبيرة من الجدل تلاحق الإعلامية المصرية مها الصغير بعد نسبها لوحة فنية لا تعود اليها، وذلك خلال ظهورها ضمن برنامج "معكم" للاعلامية المصرية منى الشاذلي.

وفي أول رد فعل منها على الأزمة المثارة بشأن نسب لوحة فنية لا تعود إليها، نشرت الإعلامية مها الصغير بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قدّمت خلاله اعتذارًا مباشرًا إلى الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، وأقرت بخطئها بشكل واضح.

قالت مها: أنا غلطت. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي.

وجاء هذا الاعتراف بعد حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة الدنماركية عقب اكتشافها أن إحدى لوحاتها عُرضت في برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، ونُسبت إلى مها الصغير دون إذن منها أو إشارة إلى اسمها كفنانة.


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