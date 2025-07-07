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المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده
المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده
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المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده

فن

2025-07-07 | 14:09
المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده
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Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده

تصدّر ظهور الفنان عادل إمام، عقب سنوات من الاختفاء، منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في عقد قران حفيده في حفل عائلي بهيج شهد لحظات دافئة ولقطات مميزة، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة زفاف حفيده.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، الصورة التي ظهر فيها "الزعيم" اثناء عقد القران، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: "حبيبي أبو رامي، مبروك وتفرح بأولادهم إن شاء الله"، في لفتة لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمتابعين.

كان الفنان محمد عادل إمام قد شارك عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة عائلية نادرة، ظهر فيها والده "الزعيم" وسط أبنائه وأحفاده، خلال الاحتفال بعقد قران حفيده عادل رامي إمام، إلى مدرّبة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وعلّق محمد إمام على الصورة بالقول: "من كتب كتاب عادل رامي إمام... عقبال عندكم جميعاً"، في رسالة محبّة للجمهور الذي تفاعل بدوره مع اللقطة العائلية بشكل واسع، معبّرين عن سعادتهم برؤية "الزعيم" في صحة جيدة، ومتمنّين له دوام العافية والسعادة.

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