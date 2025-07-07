المستشار تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل امام في زفاف حفيده

وحرص المستشار ، رئيس للترفيه في المملكة السعودية، على تهنئة الفنان الكبير بمناسبة زفاف حفيده.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في " "، الصورة التي ظهر فيها "الزعيم" اثناء عقد القران، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: " أبو رامي، وتفرح بأولادهم إن شاء "، في لفتة لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمتابعين.

كان الفنان قد شارك عبر حسابه الخاص في " " صورة عائلية نادرة، ظهر فيها والده "الزعيم" وسط أبنائه وأحفاده، خلال الاحتفال بعقد قران حفيده عادل ، إلى مدرّبة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وعلّق على الصورة بالقول: "من كتب كتاب عادل رامي إمام... عقبال عندكم جميعاً"، في رسالة محبّة للجمهور الذي تفاعل بدوره مع اللقطة العائلية بشكل واسع، معبّرين عن سعادتهم برؤية "الزعيم" في صحة جيدة، ومتمنّين له دوام العافية والسعادة.