شركة فرنسية تتهم غادة عبد الرازق وابنتها روتانا بالنصب وهذا اول رد لها

اتهمت إحدى الشركات الفرنسية الممثلة المصرية وابنتها روتانا بالنصب والإحتيال إثر تعاونها معها أثناء زيارتها إلى باريس.





وفي اول تعليق لها على هذا الإتهام، توعّدت غادة في تصريحات صحافية بملاحقة كل مَن نشر أو ساهم في تداول هذه الاتهامات من دون مستندات قانونية واضحة، قائلةً: "هقاضي كل اللي هينشر كلام البنت دي من غير أدلة مؤكدة... القانون واضح وبيقول أي نشر بدون مستند رسمي موثّق من المحكمة هو تشهير، ومش أي حد يقول حاجة تبقى حقيقة".

وأكدت غادة أنها تحترم القانون المصري والدولي، وتثق بأن القضاء سيكون الفيصل في هذه الأزمة، حيث قالت: "اللي بينشر حاجة لازم يكون معاه مستند رسمي، مش كلام حد ماشي في الشارع... أنا بلّغت، واللي عنده حاجة يروح المحكمة".

وأضافت: "هي البنت رفعت قضية؟ بتقول؟ طب تبعتلي ورق المحكمة! اللي بيكتب عني لازم يكون عارف إن اللي بيعمله ده تشهير... ما ينفعش أي حد يطلع يتكلم عن فنان ونتعامل معاه كأنه حكم قضائي... لو هي فعلاً عندها قضية تبعتلي الورق الرسمي، مش بوستات... أنا فنانة ودي سمعتي، ومش هسكت لأي حد يكتب عني من غير إثبات".