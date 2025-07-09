تصريح منسوب لـ عمار الديك عن حـ ـرائق الساحل السوري وهو يخرج عن صمته ويرد

خرج الفنان السوري عمار الديك عن صمته وعلّق على تصريح كاذب منسوب له عن حرائق الساحل السوري.



وجاء في التصريح المنسوب لعمار "الفنان عمار الديك، عصابات الجولاني وراء حرائق الساحل السوري.. دمروا واحرقوا كل شيء".

وقد نشر عمار صورة لهذا التصريح على صفحته الخاصة عبر انستغرام وعلق بالقول:"أول شي من وين حضرتك جايب هالخبر ؟؟؟هي أنا عمار الديك عم شوف هالخبر لأول مرة عصفحتك الكاذبة هههه وقديش صرلك عم تفكر بهالبوست لتعمل هالفتنة وهالكذب لتجمعلك كم لايك وتعمل ترند على كلن اي خبر أنا مسؤول عنو بينزل ع صفحتي هي الموثقة وأي خبر بينزل أنا مسؤول عنو وبدون خوف من حدا واللي افتعل الحرائق أمثالك مين ما كنت تكون صاحبين الفتنة والطائفية بهالبلد متل ما كذبتو وكتبتو عن أخي بدو يعمل حفلة بإدلب والخبر مو نازل ع صفحتو الرسمية شي واحد قليل أخلاق أمثالك بس ياعيب الشوم بحياتا ما بتعمر هالبلد بأمثالكن وعلى كلن أنا رح بلغ ع صفحتك قبح وذم وتشويه سمعة".

واضاف:"وانا كل بتعرفني بحياتي ما أذيت مخلوق وبحب كل الناس وكل أهل هالبلد بتعرفني شو أنا".