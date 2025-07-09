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رحيل ايقونة المسرح العراقي اقبال نعيم عن عمر 67 عاما
رحيل ايقونة المسرح العراقي اقبال نعيم عن عمر 67 عاما
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رحيل ايقونة المسرح العراقي اقبال نعيم عن عمر 67 عاما

فن

2025-07-09 | 07:14
رحيل ايقونة المسرح العراقي اقبال نعيم عن عمر 67 عاما
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Aljadeed
رحيل ايقونة المسرح العراقي اقبال نعيم عن عمر 67 عاما

فجع الوسط الفني العراقي بوفاة الفنانة العراقية اقبال نعيم عن عمر 67 عاماً.

وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين اليوم الأربعاء وفاتها بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع تركت فيها بصمة بارزة على خشبة المسرح وفي الدراما العراقية والعربية.
إقبال نعيم، أثرَّت المكتبة الفنية بالعديد من الأعمال، حيث عملت مع عددًا من الفرق المسرحية العراقية المحلية، كالمسرح الفني الحديث والشعبي، قبل دخولها إلى الفرقة الوطنية للتمثيل، فضلًا عن إخراجها للعديد من المسرحيات حازت من خلالها على جوائز هامة أثناء تمثيلها للعراق، سواء في المهرجانات المحلية والعربية والدولية.
كما عملت مع أفضل وأهم المخرجين العراقيين، أبرزهم عوني كرومي، وصلاح القصب، وعزيز خيون، وفاضل خليل، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية، منها "خيط البريسم"، "في أعالي الحب"، "سيدرا"، و"هيروسترات"، كما شاركت في عددٍ من الأفلام، منها "حب في بغداد"، و"ستة على ستة"، فضلًا عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة.

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