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مكسيم خليل يحذر: الوضع غير مبشّر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة
مكسيم خليل يحذر: الوضع غير مبشّر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة
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مكسيم خليل يحذر: الوضع غير مبشّر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة

فن

2025-07-10 | 09:43
مكسيم خليل يحذر: الوضع غير مبشّر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة
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Aljadeed
مكسيم خليل يحذر: الوضع غير مبشّر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة

وجه الممثل السوري مكسيم خليل نداء عاجلا للتحرك الفوري وبمساعدة الاتحاد الاوروبي لإخماد حرائق الساحل السوري والمشتعلة منذ ايام.

وكتب مكسيم على صفحته الخاصة عبر اكس قائلا:"حالياً أنا موجود بمناطق الحرائق: الوضع غير مبشر و نحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة، نحنا بحاجة لدعم بالطيران من الاتحاد الأوروبي على اعتبار عنده خبرة بالحرائق الكبيرة، على الحكومة التحرك لإيجاد الحلول السريعة والناجعة".
وتابع:"الوقت و الرياح ليست بصلاحنا، معنويات الدفاع المدني مرتفعة رغم كل الإرهاق بس لا تراهنوا فقط على هذه المعنويات".
يشار الى ان مكسيم كان ظهر منذ يومين بفيديوهات وصور اثناء مشاركته ميدانيا في اطفاء الحرائق، وهي الخطوة التي اثنى عليها عدد كبير من المتابعين.

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