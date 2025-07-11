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النجمة التركية هاندا ارتشيل تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وتعرضها للتنمر بسبب وزنها
النجمة التركية هاندا ارتشيل تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وتعرضها للتنمر بسبب وزنها
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النجمة التركية هاندا ارتشيل تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وتعرضها للتنمر بسبب وزنها

فن

2025-07-11 | 09:55
النجمة التركية هاندا ارتشيل تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وتعرضها للتنمر بسبب وزنها
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Aljadeed
النجمة التركية هاندا ارتشيل تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وتعرضها للتنمر بسبب وزنها

حلت النجمة التركية هاندا ارتشيل ضيفة مع الاعلامي الاماراتي انس بوخش في برنامج "ABtalks"، اذ تطرقت بالحديث الى مجموعة من المواضيع.

وكان من ابرز المواضيع التي تحدثت فيها هاندا، وفاة والدتها بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث كان واضحا عليها التأثر وهي تكشف عن الفراغ الذي لا يُعوّض وقالت: صوت أمي ما زال في أذني… لم يغادرني أبدًا.
ولم يكن هذا الجانب المؤثر فقط في المقابلة، بل ايضاً حديثها عن ابنة شقيقتها “مافي”، التي عانت من وعكة صحية وقالت: جاءت إلى حياتنا كأمل، ثم واجهتنا صدمة. لكنها الآن مليئة بالحياة والضحك.
أما عن التنمر الذي واجهته في بداية مسيرتها، فقد اعترفت بتأثيره العميق عليها: كنت في العشرين، وكل شيء فيّ كان تحت الهجوم. لم أستطع أن أسامح بسهولة.
وايضاً تحدثت هاندا في المقابلة عن علاقتها بخطيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي، قائلة: أشعر بالأمان. هناك حب حقيقي بيننا، وهذا كل ما أحتاجه".

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