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طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق
طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق
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طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق

فن

2025-07-12 | 10:52
طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق
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Aljadeed
طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق

وثق الممثل السوري طلال مارديني عودته الى وطنه سوريا بعد غياب طويل.

ونشر طلال على صفحته الخاصة عبر انستغرام صور ظهر في ساحة الأمويين أمام السيف الأموي، أحد أبرز معالم المدينة والمتوضع عند مدخل دار الأوبرا، وأرفق الصور بتعليق جاء فيه: "والحب يبدأ من دمشق".
ومن ناحية اخرى، كان عبر طلال مؤخرا عن انزعاجه من بعض التصرفات التي تشهدها سوريا.
وكتب في منشور على انستغرام:"وكتب طلال على صفحته الخاصة عبر انستغرام: الشعب السوري العظيم سوريا، اللي بينزل ع البلد بعد ماكان باوروبا و ببلش يعمل فيديوهات استهزاء بأولاد، بلدو البسطاء المتعبين من سنين الحرب و هنن مبسوطين بشي هو بشوفو تخلف".
واضاف:"انا معكن انو هاد مو منظر حضاري واكيد ما رج تبقى الحالة هيك و أنا واثّق انو خلال آسابيع إذا مو ايام رح تتغير و يطلع قانون بانو اللي بدو يعمل مشوار مع عيلتو يروح ع الحدائق العامة، بس كمان نخفف نجرح بعض و نقلل من فرحة هالناس ونطلع وجوه العالم بالفيديو اللي شايفين القعدة على حشيش اخضر حلوة وممكن تبسط عيلة كاملة و تطلعن من قلة الكهربا بمنازلهن و من الشوب".
وختم بالقول:"خلونا نكون إيجابين و نضوي على المشاكل باحترام (لان هاد الشعب السوري العظيم )بس الله يلعن الحرب والفقر".

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