نادين الراسي تروي محاولة احد الاشخاص الاعتداء عليها امام ولديها وما علاقة ذلك بحرمانها منهما؟

ونشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو مطول شرحت فيه بالتفاصيل ما حصل.
في البداية، روت نادين حادثة تحرش تعرضت لها قبل الشهرة، وكيف تصرفت وهددت الفاعل بوضع المسدس في رأسه.
لتكمل وتروي حادثة اخطر، وهي محاولة شخص، وصفته بأنه كان مشروع مطرب، حاول الاعتداء عليها امام ولديها كارل ومارسيل عندما كانوا في احدى الشاليهات.
اما عن علاقة هذه الحادثة بحرمانها لاحقا من ولديها، فكشفت نادين ان الامر فهم بطريقة خاطئة من قبلهما واخبروا والدهم بما حصل وذلك بحسب الملف السري الذي اطلعت عليه.
وأرفقت نادين الراسي
المقطع بعبارة: "تؤبروني يا ماما
شو بحبّكُن ورح ضلّ حبّكُن لآخِر نَفَس وإنتوا ملايكة ما خصّكُن هَيدا حقّكُن تسألوا البابا عن كلّ شي ما بتِفهَموا أو بتحسّوا في شي غلط هَيدا حقّكُن يا نور قلبي . ملاحظة : القضاء ما حَرَمني حقّي بالحضانة ".
وتابعت: "انتبهوا من أقرَب الناس بَسّ ما تخافوا لأنّو ألله معنا لما اخدوا الولاد منها وقالولها ملف سري مافيها تطلع علي".