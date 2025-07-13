نادين الراسي تروي محاولة احد الاشخاص الاعتداء عليها امام ولديها وما علاقة ذلك بحرمانها منهما؟

روت الممثلة اللبنانية لأول مرة تفاصيل حادثة حصلت معها ادت في النهاية الى حرمانها من اولادها كارل ومارسيل من طليقها الممثل جيسكار ابي نادر.

ونشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو مطول شرحت فيه بالتفاصيل ما حصل.

في البداية، روت نادين حادثة تحرش تعرضت لها قبل الشهرة، وكيف تصرفت وهددت الفاعل بوضع المسدس في رأسه.

لتكمل وتروي حادثة اخطر، وهي محاولة شخص، وصفته بأنه كان مشروع مطرب، حاول الاعتداء عليها امام ولديها كارل ومارسيل عندما كانوا في احدى الشاليهات.

اما عن علاقة هذه الحادثة بحرمانها لاحقا من ولديها، فكشفت نادين ان الامر فهم بطريقة خاطئة من قبلهما واخبروا والدهم بما حصل وذلك بحسب الملف السري الذي اطلعت عليه.