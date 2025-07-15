عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث

هزت الرأي العام التركي حادثة مأساوية بمقتل عارض الأزياء والمؤثر التركي أونور كارايل الملقب بـ" إيدي أوغلو" أمام بناته الثلاث اللاتي أُصبن في الهجوم الغامض.



بحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الحادثة وقعت مساء 14 يوليو(تموز) في منطقة إيبيكيولو التابعة لفان، حيث كان أوغلو داخل سيارته برفقة زوجته وأطفاله حين تعرضوا لإطلاق نار باستخدام سلاح رشاش، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وقالت الوسائل ذاتها، إن الأب (30 عاماً) لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف لموقع الهجوم، فيما ذكرت تقارير محلية أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها.

ويُعد إيديوغلو من أبرز المؤثرين الأتراك على منصتي تيك توك وإنستغرام، حيث كان يتابعه عشرات الآلاف، وينخرط "أردا ايدي أوغلو" في مجال تقديم عروض الأزياء، وقد جرى تكريمه الشهر الماضي من قبل شركة خاصة في حفل لنجوم تركيا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.