الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث
عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث
A-
A+

عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث

فن

2025-07-15 | 04:59
عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عارض ازياء تركي مشهور يلقى مصرعه امام بناته الثلاث

هزت الرأي العام التركي حادثة مأساوية بمقتل عارض الأزياء والمؤثر التركي أونور كارايل الملقب بـ"أردا إيدي أوغلو" أمام بناته الثلاث اللاتي أُصبن في الهجوم الغامض.

بحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الحادثة وقعت مساء 14 يوليو(تموز) في منطقة إيبيكيولو التابعة لفان، حيث كان أوغلو داخل سيارته برفقة زوجته وأطفاله حين تعرضوا لإطلاق نار باستخدام سلاح رشاش، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وقالت الوسائل ذاتها، إن الأب (30 عاماً) لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف لموقع الهجوم، فيما ذكرت تقارير محلية أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها.
ويُعد أردا إيديوغلو من أبرز المؤثرين الأتراك على منصتي تيك توك وإنستغرام، حيث كان يتابعه عشرات الآلاف، وينخرط "أردا ايدي أوغلو" في مجال تقديم عروض الأزياء، وقد جرى تكريمه الشهر الماضي من قبل شركة خاصة في حفل لنجوم تركيا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن

زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه
10:28

زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

حرص عدد كبير من المشاهير على مواساة الفنان اللبناني زياد برجي والمشاركة في مراسم عزاء شقيقه الراحل محمد حسني البرجي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت.

10:28

زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

حرص عدد كبير من المشاهير على مواساة الفنان اللبناني زياد برجي والمشاركة في مراسم عزاء شقيقه الراحل محمد حسني البرجي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت.

سناء نبيل حفيدة ام كلثوم تتصدر الترند بعد خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب
10:20

سناء نبيل حفيدة ام كلثوم تتصدر الترند بعد خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

تصدر اسم سناء نبيل حفيدة الفنانة المصرية الراحلة ام كلثوم الترند خلال الساعات الماضية بعد تأكيدها خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب.

10:20

سناء نبيل حفيدة ام كلثوم تتصدر الترند بعد خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

تصدر اسم سناء نبيل حفيدة الفنانة المصرية الراحلة ام كلثوم الترند خلال الساعات الماضية بعد تأكيدها خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب.

اي شو سبيد يفقد اعصابه على الشيف بوراك في تركيا لهذا السبب
06:10

اي شو سبيد يفقد اعصابه على الشيف بوراك في تركيا لهذا السبب

تصدر خلال الساعات الماضية موقف طريف حدث بين الشيف التركي بوراك واليوتيوبر سبيد، اثار ردة فعل مفاجئة للأخير.

06:10

اي شو سبيد يفقد اعصابه على الشيف بوراك في تركيا لهذا السبب

تصدر خلال الساعات الماضية موقف طريف حدث بين الشيف التركي بوراك واليوتيوبر سبيد، اثار ردة فعل مفاجئة للأخير.

اخترنا لك
زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه
10:28
سناء نبيل حفيدة ام كلثوم تتصدر الترند بعد خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب
10:20
اي شو سبيد يفقد اعصابه على الشيف بوراك في تركيا لهذا السبب
06:10
وفاة العداء الاسطورة فوجا سينغ عن عمر 114 عاما جراء حادث سير مروع
06:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025