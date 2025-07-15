تفاصيل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو تكشف الى العلن

ورغم أن المنتج الموسيقي البالغ من العمر 37 عامًا تقدّم رسميًا لطلب يد الممثلة والمغنية البالغة من العمر 32 عامًا في ديسمبر الماضي، إلا أن بلانكو ، واسمه الحقيقي ليفين – كشف مؤخرًا أن التخطيط لحفل الزفاف لم يتقدّم كثيرًا بسبب انشغالهما بالعمل.

وقال بلانكو خلال مقابلة عبر بودكاست الأسبوع الماضي: "كنا نعمل كثيرًا، نحن الاثنان".

لكن، وفي خبر سيفرح محبي الثنائي بلا شك، كشفت مصادر أن الزفاف سيُقام خلال أسابيع قليلة، وأن الموقع وقائمة الضيوف قد تم تحديدهما بالكامل.

وأكد مصدر : "زفاف سيلينا وبيني سيكون على مدار يومين في مونتيسيتو خلال شهر سبتمبر".

وتُعد منطقة مونتيسيتو – الواقعة في باربرا بولاية كاليفورنيا – من المناطق الراقية التي يقطنها مشاهير مثل الأمير وميغان ماركل، كما أنها تبعد فقط بضع ساعات عن ، حيث يملك الثنائي قصرًا فخمًا بقيمة 35 مليون على الطراز الإسباني.

ومن المتوقع أن يقتصر الحفل على الأصدقاء المقربين والعائلة، حيث تم بالفعل إرسال الدعوات.

وأضاف المصدر: "طُلب من جميع المدعوين إحضار حقائب للإقامة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

ورغم أن الحفل مخصص للمقربين فقط، إلا أن قائمة الأصدقاء تشمل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم وترافيس كيلسي، بالإضافة إلى زملاء سيلينا في مسلسل ، ونجوم موسيقيين عمل معهم بيني بلانكو.

وقال المصدر: "سيلينا تحب فكرة الخطوبة، لكنها تحلم بالزواج منذ فترة طويلة. ومع نهاية العام، سيكون الجميع مشغولين، وليس فقط هي وبيني، بل حتى الضيوف الذين يرغبان بحضورهم".