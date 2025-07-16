فجر السعيد خارج السجن بعد 7 اشهر من توقيفها وتسجد شكرًا لله
افرجت السلطات الكويتية يوم امس عن الاعلامية الكويتية فجر السعيد بعد أكثر من 7 أشهر على توقيفها.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه السعيد وهي تسجد شاكرة لله وتُقبّل أرض منزلها لحظة وصولها.
هذا وكانت شهدت قضية سجن الاعلامية الكويتية فجر السعيد تطورا مفاجئا، بعد ان قررت محكمة الاستئناف
الكويتية الغاء حبسها.
وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.