فجر السعيد خارج السجن بعد 7 اشهر من توقيفها وتسجد شكرًا لله

افرجت السلطات الكويتية يوم امس عن الاعلامية الكويتية فجر السعيد بعد أكثر من 7 أشهر على توقيفها.

