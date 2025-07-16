"تقصير طبي" ادى لوفاة شقيق زياد برجي وهذا ما تم كشفه

في حديث خاص لموقع "فوشيا"، كشف برجي شقيق الفنان اللبناني زياد برجي تفاصيل عن وفاة شقيقهما حسني برجي.



وفي التفاصيل، تحدث برجي في مراسم العزاء عن شقيقه الصحية قبل دخول المستشفى، فهو كان يعاني من كريزة بحص فقط ولا تصنف حالته بالـ"حرجة"، بحسب ما قال.

واوضح: " ما كان فيه شي، يلي صار مع خيي إهمال وتقصير، نزل على المستشفى لأنه كان بعاني من كريزة بحص، وكنا نحكيه فيديو كول، وكان عم يضحك ويمزح معنا".

وعلق ناصر على طبيعة العمل داخل المستشفيات على انهم لا يقومون بإجراء صورة طبية إلا بعد صدور نتائج فحص الدم الذي يستغرق ساعتين.

وتابع: "دخل المستشفى حوالي الساعة 4:30 بعد الظهر، وبقي في بين 3 إلى 4 ساعات، وكان يتألم كثيرًا، أعطوه 3 إبر مورفين، وبعدها صار يبصق دم، ثم أعطوه 6 إبر أدرينالين… فقع شريان الأبهر".

واكد ناصر ان الاهمال والتقصير من المستشفى هما السبب وراء ما حدث لشقيقه.

نذكر ان الراحل فارق الحياة يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025، وُوري جثمان الراحل الثرى يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، في روضة الشهيدين بالعاصمة اللبنانية ، وذلك بحسب ما أعلن الفنان زياد برجي عبر صفحته الخاصة على منصة " ".

وأقيمت مراسم تقبّل التعازي مباشرة بعد الدفن في حسينية الرّضى، وتواصلت خلال الاثنين والثلاثاء، بحضور العائلة والأقارب والأصدقاء.