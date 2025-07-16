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راقصة الباليه السورية يارا خضير تبكي في بث مباشر وتناشد من اجل أهالي السويداء
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راقصة الباليه السورية يارا خضير تبكي في بث مباشر وتناشد من اجل أهالي السويداء

فن

2025-07-16 | 10:33
راقصة الباليه السورية يارا خضير تبكي في بث مباشر وتناشد من اجل أهالي السويداء
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Aljadeed
راقصة الباليه السورية يارا خضير تبكي في بث مباشر وتناشد من اجل أهالي السويداء

خرجت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية يارا خضير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك"، من خلال بث مباشر، ناشدت من خلاله من اجل مساعدة أهالي السويداء من الاحداث المأساوية التي تمر بهم.

وفي التفاصيل، انهارت يارا خضير من البكاء وهي تكشف تفاصيل ما يجري مع عائلتها القاطنة في السويداء، رافضة ذكر اسم المنقطة خوفاً عليهم.

وعبرت يارا عن حزنها الكبير لما يجري، مبينة أن الأهالي يعيشون بلا مقومات أساسية للحياة، من كهرباء وانترنت ومياه وغذاء.

كما كشفت أنها عندما كانت على تواصل مع شقيقتها عبر الهاتف، سقطت قذيفة بالقرب منهم، لينقطع الاتصال بعدها.

وناشدت يارا خضير الجميع بالوقوف الى جانب أهالي السويداء، مبينة أن كلامها موجه للأشخاص الإنسانيين، وليس إلى الذباب الالكتروني الذي يهاجم، داعية إياهم بعدم الخوف من تقديم الدعم والمساندة.

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