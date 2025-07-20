جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب

واختارت كلّ من وجيسيكا عازار، فستاناً طويلاً من التول (Tulle Embroidered Long Dress) من توقيع والد العريس المصمّم اللبناني العالمي ، ينحت الجسم ويتسع من الأسفل بنمط ذيل حورية البحر، وهو بنمط التخريم وبدون كُمّين مع ياقة عميقة على شكل V من الأمام والخلف، ومطرّز بالترتر الأسود.

واحتلت إطلالة الشابّتين حيّزاً واسعاً من التعليقات والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، في منشورات لم تخلُ من المقارنة اللطيفة.