جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب

واختارت كلّ من ماريتا الحلاني وجيسيكا عازار، فستاناً طويلاً من التول (Tulle Embroidered Long Dress) من توقيع والد العريس المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، ينحت الجسم ويتسع من الأسفل بنمط ذيل حورية البحر، وهو بنمط التخريم وبدون كُمّين مع ياقة عميقة على شكل V من الأمام والخلف، ومطرّز بالترتر الأسود.
واحتلت إطلالة الشابّتين حيّزاً واسعاً من التعليقات والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، في منشورات لم تخلُ من المقارنة اللطيفة.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل أنه يعود لـ بشار الأسد في اول ظهور له بعد سقوط نظامه في الثامن من شهر كانون الأول 2024 وهروبه الى موسكو، روسيا.
وجه الممثل السوري مهند قطيش رسالة الى الرئيس السوري احمد الشرع من خلال مقطع فيديو شاركه وتداوله الناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
حرص عدد من المشاهير والنجوم العرب على نعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بـ "الأمير النائم"، بعد الإعلان عن وفاته أمس السبت، إثر بقائه في غيبوبة دامت 20 عاماً داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.