الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب
A-
A+

جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب

فن

2025-07-20 | 06:32
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني في الفستان ذاته خلال حفل سيليو صعب

وقعت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ومواطنتها الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار في موقف محرج وطريف، مع حضورهما يوم الجمعة الليلة الثانية من احتفالات زفاف سيليو صعب وزين قطامي، تحت عنوان Eterna في Faqra Club.

واختارت كلّ من ماريتا الحلاني وجيسيكا عازار، فستاناً طويلاً من التول (Tulle Embroidered Long Dress) من توقيع والد العريس المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، ينحت الجسم ويتسع من الأسفل بنمط ذيل حورية البحر، وهو بنمط التخريم وبدون كُمّين مع ياقة عميقة على شكل V من الأمام والخلف، ومطرّز بالترتر الأسود

واحتلت إطلالة الشابّتين حيّزاً واسعاً من التعليقات والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، في منشورات لم تخلُ من المقارنة اللطيفة.

اقرأ ايضا في فن

اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟
Play
09:27
Play

اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل أنه يعود لـ بشار الأسد في اول ظهور له بعد سقوط نظامه في الثامن من شهر كانون الأول 2024 وهروبه الى موسكو، روسيا.

09:27

اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل أنه يعود لـ بشار الأسد في اول ظهور له بعد سقوط نظامه في الثامن من شهر كانون الأول 2024 وهروبه الى موسكو، روسيا.

الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع
09:17

الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع

وجه الممثل السوري مهند قطيش رسالة الى الرئيس السوري احمد الشرع من خلال مقطع فيديو شاركه وتداوله الناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

09:17

الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع

وجه الممثل السوري مهند قطيش رسالة الى الرئيس السوري احمد الشرع من خلال مقطع فيديو شاركه وتداوله الناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة
07:01

المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة

حرص عدد من المشاهير والنجوم العرب على نعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بـ "الأمير النائم"، بعد الإعلان عن وفاته أمس السبت، إثر بقائه في غيبوبة دامت 20 عاماً داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

07:01

المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة

حرص عدد من المشاهير والنجوم العرب على نعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بـ "الأمير النائم"، بعد الإعلان عن وفاته أمس السبت، إثر بقائه في غيبوبة دامت 20 عاماً داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

اخترنا لك
اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟
09:27
الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع
09:17
المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة
07:01
رحيل ممثلة مشهورة بعد تدهور حالتها الصحية
06:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025