محمد رمضان يفاجئ تامر حسني في حفل اطلاق البومه الجديد "لينا معاد"

وخلال الإحتفال، شارك محمد
الغناء مع تامر، وعند غنائهما أغنية "نمبر وان"، فاجأ رمضان الجميع وهو يردد كلمات الأغنية ويشير إلى تامر قائلاً: "أهو نمبر وان أهو"، في لقطة خطفت الأنظار وأشعلت الحماس بين الحاضرين، قبل أن ينضم إليه تامر ويردد الأغنية، لتنتشر بعدها لقطات من لقائهما المميز عبر السوشيال ميديا.
وشارك تامر اليوم
مقطع من أغنية “الذوق العالي”، التي أداها برفقة رمضان، وكتب معلقاً على الفيديو عبر إنستغرام
: "إهداء مني و من حبيبي محمد رمضان
أغنية الذوق العالي للكينج محمد منير
".
هذا ويستعد النجم المصري تامر حسني
لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان
يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة
الجديد.
ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت
هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.
وبدوره، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي
، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك
بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد.
الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي
، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.