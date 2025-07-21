محمد رمضان يفاجئ تامر حسني في حفل اطلاق البومه الجديد "لينا معاد"

فاجأ الفنان المصري زميله الفنان المصري حضوره حفل اطلاق البومه الجديد " معاد" والذي اقيم في الساحل الشمالي.

وخلال الإحتفال، شارك الغناء مع تامر، وعند غنائهما أغنية "نمبر وان"، فاجأ رمضان الجميع وهو يردد كلمات الأغنية ويشير إلى تامر قائلاً: "أهو نمبر وان أهو"، في لقطة خطفت الأنظار وأشعلت الحماس بين الحاضرين، قبل أن ينضم إليه تامر ويردد الأغنية، لتنتشر بعدها لقطات من لقائهما المميز عبر السوشيال ميديا.

وشارك تامر مقطع من أغنية “الذوق العالي”، التي أداها برفقة رمضان، وكتب معلقاً على الفيديو عبر : "إهداء مني و من أغنية الذوق العالي للكينج ".

هذا ويستعد النجم المصري لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من الجديد.

ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.

وبدوره، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء ، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد.

الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية ، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.