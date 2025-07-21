نادر الأتات يعتلي مسرح بعلبك التاريخي في "فرح بعلبك"

ويُعد هذا الحدث
بمثابة محطة فنية مفصلية في مسيرة نادر الأتات، إذ يقف للمرة الأولى على مدرج وقف عليه كبار نجوم الفن اللبناني والعربي، من بينهم السيدة فيروز
، وديع الصافي
، صباح
، ماجدة الرومي
من لبنان
، إلى جانب أساطير الطرب العربي
أم كلثوم، عبد الحليم حافظ
، محمد عبد الوهاب
، كاظم الساهر
، مرسيل خليفة، ولطفي بوشناق.
وجاء اختيار نادر الأتات لإحياء هذا الحفل احتفاءً بمكانته المتميزة على الساحة الفنية، كونه يُعتبر نجم الشباب
الأول في لبنان، وواحداً من أبرز فناني جيله الذين يجمعون بين الشعبية الجماهيرية والحضور الفني القوي، إضافة إلى نجاحاته المستمرة في الحفلات والمهرجانات في لبنان والعالم العربي.
ويُتوقع أن يقدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي لاقت رواجًا واسعًا، وسط أجواء احتفالية يُراهن منظمو المهرجان أن تكون من أقوى ليالي "فرح بعلبك
" هذا العام.