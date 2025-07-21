نادر الأتات يعتلي مسرح بعلبك التاريخي في "فرح بعلبك"

تم اختيار النجم اللبناني نادر الأتات لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان "فرح بعلبك"، وذلك مساء 6 أيلول/سبتمبر على المدرج التاريخي لقلعة ، أحد أهم المسارح العريقة في الشرق الأوسط.



ويُعد هذا بمثابة محطة فنية مفصلية في مسيرة نادر الأتات، إذ يقف للمرة الأولى على مدرج وقف عليه كبار نجوم الفن اللبناني والعربي، من بينهم السيدة ، ، ، من ، إلى جانب أساطير الطرب أم كلثوم، ، ، ، مرسيل خليفة، ولطفي بوشناق.

وجاء اختيار نادر الأتات لإحياء هذا الحفل احتفاءً بمكانته المتميزة على الساحة الفنية، كونه يُعتبر نجم الأول في لبنان، وواحداً من أبرز فناني جيله الذين يجمعون بين الشعبية الجماهيرية والحضور الفني القوي، إضافة إلى نجاحاته المستمرة في الحفلات والمهرجانات في لبنان والعالم العربي.

ويُتوقع أن يقدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي لاقت رواجًا واسعًا، وسط أجواء احتفالية يُراهن منظمو المهرجان أن تكون من أقوى ليالي "فرح " هذا العام.