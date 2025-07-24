تطوّر لافت في قضية وفاة ماثيو بيري .. طبيبه يعترف بإعطائه مادة الكيتامين
شهدت قضية وفاة النجم العالمي ماثيو بيري تطورا لافتاً في الساعات الماضية.
ووفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، فقد اعترف أحد الأطباء المُتهمين بتزويده بالكيتامين بالذنب في أربع تُهم تتعلّق بتوزيع هذه المادة المخدّرة.
وبناء عليه، قد يواجه الطبيب سلفادور بلاسينسيا، المقيم في سانتا مونيكا – كاليفورنيا، عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 40 عامًا، أي 10 سنوات عن كل تهمة، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى مليوني دولار، أو ضعف الأرباح الناتجة عن تلك الجرائم، كما من الممكن أن يخضع لفترة إفراج مشروط لمدة ثلاث سنوات وتقييم خاص إلزامي.
وأشار بلاسينسيا، الذي لا يزال خارج السجن بكفالة، عبر محاميه، عن نيّته تسليم رخصته الطبية خلال الأسابيع الستة المقبلة، بانتظار جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 3 ديسمبر المقبل.