تطوّر لافت في قضية وفاة ماثيو بيري .. طبيبه يعترف بإعطائه مادة الكيتامين

شهدت قضية وفاة النجم العالمي ماثيو بيري تطورا لافتاً في الساعات الماضية.



ووفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، فقد اعترف أحد الأطباء المُتهمين بتزويده بالكيتامين بالذنب في أربع تُهم تتعلّق بتوزيع هذه المادة المخدّرة.