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راغب علامة : منعي من الغناء في مصر &quot;حكم إعدام&quot;.. ومصطفى كامل يرد &quot;نعمل مهرجان للبوس&quot;
راغب علامة : منعي من الغناء في مصر "حكم إعدام".. ومصطفى كامل يرد "نعمل مهرجان للبوس"
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راغب علامة : منعي من الغناء في مصر "حكم إعدام".. ومصطفى كامل يرد "نعمل مهرجان للبوس"

فن

2025-07-24 | 05:02
راغب علامة : منعي من الغناء في مصر "حكم إعدام".. ومصطفى كامل يرد "نعمل مهرجان للبوس"
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Aljadeed
راغب علامة : منعي من الغناء في مصر "حكم إعدام".. ومصطفى كامل يرد "نعمل مهرجان للبوس"

استنكر الفنان اللبناني راغب علامة صدور قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنعه من الغناء في مصر على خلفية الأحداث التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وقال راغب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "لم أستطع أن أمنع أي معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معها، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان، وما حدث معي، يحدث مع العديد من النجوم، لكن لماذا تم منعي أنا فقط من الغناء"؟
وشدد راغب على أن علاقته بـ "مصر كبيرة، ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عنّي سيكون هناك هجوم كبير ضدي، مثلما حدث مع عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب منّي ألا أحضن أحد أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".
من جانبه قال مصطفى كامل، في أول مواجهة له مع راغب علامة، على الهواء مباشرة وفي البرنامج نفسه إنّ: "قرار وقف راغب عن الغناء في مصر، كنت موفقًا فيه، والنقابة لها الحق في التحقيق مع أي مطرب"، لافتًا إلى أنّ "هناك أشخاصًا مأجورين يغالطون الحقيقة، ونحن أمام أزمة كبيرة، ونحن لنا عادات وتقاليد كمجتمع مصري، غصباً عن أي أحد، ومصر ستظل قوية، ومن يخالف القوانين سيخصغ لعقاب شديد، وما تم اتخاذ من قرار ضد راغب علامة كان بإجتماع أعضاء نقابة المهن الموسيقية".
واعتبر أن "ما حدث في حفل راغب علامة فج للغاية، ومن ينكره ينكر قيمة مصر، ونمتلك فيديوهات بسلوك مهين في حفله الأخير بالساحل الشمالي".
وانفعل كامل قائلًا: "يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر، الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضتنش وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف".
 

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