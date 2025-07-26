جورج وسوف وكارمن لبس وهيفاء وهبي وغيرهم ينعون الكبير زياد الرحباني

حرص عدد من النجوم اللبنانيين والعرب على نعي الكبير، الفنان اللبناني زياد الرحباني، بكلمات مؤثرة.

من بينهم الفنان السوري الذي كتب على صفحته الخاصة عبر اكس:"رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، اعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الاجيال. أحرّ التعازي للسيدة الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".

الممثلة اللبنانية كارمن لبس كتبت:"ليش هيك حاسة كل شي راح، حاسة فضي ".

الفنانة اللبنانية قالت:"زياد الرحباني فقدنا فناناً لن يتكرر، سبق عصره وأثر بأجيالٍ! خالص التعازي للسيدة فيروز، لشقيقته ، لعائلته، ولكل من أحب فنه الحر والصادق. نفسك بالسما زياد".

الممثلة اللبنانية قالت:"وداعاً زياد الرحباني، خسارة كبيرة للفن اللبناني بغياب أسطورة حقيقية..نفسك بالسما والعزاء لكل محبينك.. لكلنا".

الفنان اللبناني زياد برجي كتب:"خسرنا قامة فنّية لبنانية كبيرة وظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر وقدوة لإلنا ولجيلنا المتأثر فيه ومتأثر بأعماله من موسيقى ومسرحيات، من عزّي لبنان بفقدان العبقري زياد الرحباني ومن عزّي عائلة الرحباني، ولأرزتنا الغالية فيروز يصبرك ويطول عمرك وتكون نفسه بالسما".

الفنانة اللبنانية قالت:"لبنان والعالم كلّو خسر عملاق الفن والإبداع زياد الرحباني، مافي كلام بعبّر عن حزني برحيلك، الله يصبرك سيدة فيروز على هل فاجعة ويعطيكي القوّة ويصبّر عائلتك. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

زياد الرحباني 💔 فقدنا فناناً لن يتكرر، سبق عصره وأثر بأجيالٍ!

خالص التعازي للسيدة فيروز، لشقيقته ريما، لعائلته، ولكل من أحب فنه الحر والصادق.

نفسك بالسما زياد🙏🏻 — (@HaifaWehbe) July 26, 2025

ليش هيك 💔💔💔

حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان 😞#زياد_الرحباني pic.twitter.com/uSEirRZzFj — - كارمن لبس (@C_lebbos) July 26, 2025