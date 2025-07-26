شاهدوا اخر ظهور لـ زياد الرحباني مع والدته السيدة فيروز وشقيقه هلي

وتصدر اسم الراحل مواقع التواصل الإجتماعي وحديث المتابعين الذين راحوا يتداولون صوراً له من الارشيف.
وكان لافتا من بين الصور المتداولة، تلك التي كانت جمعت الراحل بوالدته السيدة فيروز
وشقيقه هلي، وهي تعد الصور الأخيرة
المتداولة والتي جمعت زياد بوالدته في العلن.
هذه الصور كانت نشرتها في العام 2022 المخرجة ريما الرحباني
على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك
.
ظهرت الصور خلال إحياء ذكرى عاصي الرحباني
في إحدى الكنائس، إذ ظهر هلي جالسا على كرسي متحرك ممسكا بيد والدته، في حين كان شقيقه الأكبر الموسيقي زياد الرحباني حاضرا أيضا، لتوثق هذه الصورة أول ظهور علني يجمع أفراد العائلة معا.