شاهدوا اخر ظهور لـ زياد الرحباني مع والدته السيدة فيروز وشقيقه هلي

تسيطر اجواء الصدمة والحزن على الوسط الفني اللبناني والعربي بوفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني ابن الكبيرين الراحل والسيدة .



وتصدر اسم الراحل مواقع التواصل الإجتماعي وحديث المتابعين الذين راحوا يتداولون صوراً له من الارشيف.

وكان لافتا من بين الصور المتداولة، تلك التي كانت جمعت الراحل بوالدته السيدة وشقيقه هلي، وهي تعد الصور المتداولة والتي جمعت زياد بوالدته في العلن.

هذه الصور كانت نشرتها في العام 2022 المخرجة على صفحتها الخاصة عبر .

ظهرت الصور خلال إحياء ذكرى في إحدى الكنائس، إذ ظهر هلي جالسا على كرسي متحرك ممسكا بيد والدته، في حين كان شقيقه الأكبر الموسيقي زياد الرحباني حاضرا أيضا، لتوثق هذه الصورة أول ظهور علني يجمع أفراد العائلة معا.