ظهور عفوي ونادر للفنان السوري اسعد فضة بعد شائعة برفقة ميادة الحناوي

وجرى اللقاء داخل أحد فنادق عمّان، حيث بادرت ميادة الحناوي إلى احتضان أسعد فضة فور رؤيته، وسط أجواء من الفرح والتأثر، وعبّرت عن مشاعرها بالقول: "اشتقت له... فنان وممثل عظيم وقامة كبيرة، وكل السوريين بيفتخروا فيه"، مشيرة إلى تقديرها لمسيرته الفنية.

وخلال حديثهما، استعاد الثنائي ذكريات مميزة من زيارة سابقة جمعتهما إلى الفنان السوري الراحل ، وسط تفاعل لافت من الحاضرين في المكان.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثّق اللقاء بشكل واسع على مواقع التواصل، محققاً تفاعلاً كبيراً من الجمهور السوري والعربي، الذين عبّروا عن تأثرهم بالمشهد وتقديرهم لقيمة كلٍّ من ميادة الحناوي وأسعد فضة الفنية، في "لحظة أعادت الحنين إلى زمن الفن الأصيل" بحسب تعبيرهم.