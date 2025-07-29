وفاة فنان شهير اثر حادث غرق مأساوي

وكتب بات باتين في رسالته المؤثرة :"بقلب حزين للغاية، أبلغكم بهذا الخبر المفجع، للأسف، توفي صديقنا ومغنينا جوك الليلة الماضية في إيرلندا، على ما يبدو في حادث سباحة غريب ومفاجئ، أبناؤه طلبوا مني نقل هذا الخبر إليكم بهذه الطريقة، العائلة وجميع أعضاء فرقة The Bollock Brothers يعيشون صدمة كبيرة، نحاول أن نستوعب ما حدث، لكن الأمر ليس سهلاً أبداً، من فضلكم لا تتصلوا بنا ، نرجو منحنا بعض الوقت... ارقد يا صديقي سأفتقدك كثيراً".