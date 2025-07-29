وفاة فنان شهير اثر حادث غرق مأساوي

وكتب بات باتين في رسالته المؤثرة :"بقلب حزين للغاية، أبلغكم بهذا الخبر المفجع، للأسف، توفي صديقنا ومغنينا جوك ماكدونالد الليلة الماضية في إيرلندا، على ما يبدو في حادث سباحة غريب ومفاجئ، أبناؤه طلبوا مني نقل هذا الخبر إليكم بهذه الطريقة، العائلة وجميع أعضاء فرقة The Bollock Brothers يعيشون صدمة كبيرة، نحاول أن نستوعب ما حدث، لكن الأمر ليس سهلاً أبداً، من فضلكم لا تتصلوا بنا اليوم، نرجو منحنا بعض الوقت... ارقد بسلام يا صديقي سأفتقدك كثيراً".
قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة نوال، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.
لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.
أصدرت السلطات القضائية في تونس قراراً بسجن مغنّي الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات، في إطار حملة أمنية واسعة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.