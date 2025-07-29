النجمة التركية جيمري بايسال تخضع لعملية ازالة ورم سرطاني

خضعت الممثلة التركية جيمري بايسال في السّاعات الماضية لعملية جراحية دقيقة تم خلالها استئصال ورم سرطانيّ حميد في الثدي.







وأعلنت الممثلة التركية الشابة عن هذا الأمر من خلال مجموعة صور نشرتها وظهرت فيها على سرير المرض داخل المستشفى بعد خضوعها للجراحة، وبدت بصحة جيدة ولكن مُتعبة وشاحبة، وطمأنت محبيها أنها باتت بصحة أفضل، وكتبت على صورتها: "أتابع تمنياتكم بالشفاء وأشعر أنني بخير وسأكون أفضل".

ونشرت جيمري أيضاً صورة تظهر 3 شرائط ملونة تتعلق بحالتها الصحية، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وقد تبين من خلال الفحوصات أن الورم حميد ولا يشكّل أي خطر عليها، ولكن يُفضل إزالته، وهو ما حصل بالفعل أمس الاثنين.

وأكد موقع sonmuhur التركي، أن جيمري بايسل اكتشفت أخيراً ورماً حميداً كان موجوداً في الثدي منذ 8 سنوات، لكنه بدأ بالنمو مع الوقت.