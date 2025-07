"سوبر مان" يتعرض للتحـ ـرش ويكشف تفاصيل الحادثة الصادمة!

في خطوة جريئة، كسر الممثل الأميركي دين كاين، نجم مسلسل "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" في التسعينيات، صمته وتحدث للمرة الأولى عن تعرضه للتحرش الجنسي خلال تصوير العمل الذي شكل انطلاقته الكبرى في عالم الدراما التلفزيونية.