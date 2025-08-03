تامر حسني يشعل اجواء بيروت في حفل استثنائي بعد غياب سنتين

ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.
ويُتوقع أن يستقطب الحفل جمهورًا كبيرًا من لبنان وخارجه، في ظل الحضور اللافت الذي يتمتّع به تامر حسني على الساحة الغنائية العربية، إلى جانب التنظيم الاحترافي والتقنيات الصوتية والضوئية الحديثة التي سترافق السهرة.
وقد أعلنت الجهة المنظمة أن البطاقات متوفرة عبر الرابط التالي ويمكنكم حجز بطاقاتكم الآن: https://www.ticketingboxoffice.com/tamer-hosny-tickets/event/22463/en?prv=4510
في أجواء عائلية مفعمة بالفرح، احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرمبزفاف ابن شقيقها حيث أشعل الفنانين اللبنانيينملحم زينوكارلوس.
اعتبرت الممثلة اللبنانية ريتا حايكأنّها تعرضت للخذلان من قبل "صديقها" الممثل بديع أبو شقرا، حيث أشارت إلى أنّه لم يتخذ أي موقف، في خضم الإشكال بعد استبعادها من مسرحية "فينوس".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال اقتحام فتاة حفله واحتضانها له.