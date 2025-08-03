اصالة نصري في حفل خيالي في بيروت بعد غياب 10 سنوات

تعد أصالة جمهورها بأمسية غنية بالمشاعر، حيث ستسترجع أجمل ذكرياتها الفنية وتؤدي باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً واسعاً على مدار مشوارها الفني، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستطرب بها الحضور.
هذا الحدث يشكل لحظة فارقة في تاريخ الفن اللبناني والعربي، ويجذب عشاق الفن الأصيل الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة هذه الصوت الرائع إلى المسرح.
لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذه الأمسية الاستثنائية التي تعدكم بتجربة موسيقية لا مثيل لها، حيث تمتزج الأصالة بالإبداع والإحساس.
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