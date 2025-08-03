ريتا حايك تعبر عن شعورها بالخذلان من بديع ابو شقرا

وقالت خلال لقاء مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أنّ بديع خذلها لأنّه لم يتخذ أي موقف معها، وقالت:" كتير خذلني.. هيدا صديقي.. صديق سنين".

وفندّت الفنّانة اللبنانية ريتا حايك، ما تم وصفه بـ"مزاعم" جاك مارون مخرج مسرحية " " حول قرارها بعدم المشاركة في الجولة العالمية للمسرحية، وحقوقها "الفكرية" و"المادية"، في بيانٍ شديد اللهجة شاركته عبر حسابها على .