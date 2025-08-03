ريتا حايك تعبر عن شعورها بالخذلان من بديع ابو شقرا

وقالت خلال لقاء مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أنّ بديع أبو شقرا خذلها لأنّه لم يتخذ أي موقف معها، وقالت:" كتير خذلني.. هيدا صديقي.. صديق سنين".
وفندّت الفنّانة اللبنانية ريتا حايك، ما تم وصفه بـ"مزاعم" جاك مارون مخرج مسرحية "فينوس" حول قرارها بعدم المشاركة في الجولة العالمية للمسرحية، وحقوقها "الفكرية" و"المادية"، في بيانٍ شديد اللهجة شاركته عبر حسابها على إنستغرام.
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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
في أجواء عائلية مفعمة بالفرح، احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرمبزفاف ابن شقيقها حيث أشعل الفنانين اللبنانيينملحم زينوكارلوس.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال اقتحام فتاة حفله واحتضانها له.
بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.