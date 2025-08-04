أنغام لا تزال تحت المراقبة الطبية ومحمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكتب سعد في منشور عبر حسابه على " ": "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها... هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد. وهتكون في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء ، فادعولها.

وقد أثار المنشور قلق محبي الفنانة، خاصة بعدما كانت مصادر مقربة قد طمأنت الجمهور بشأن تحسن حالتها، ما أعاد الجدل حول وضعها الصحي الحقيقي.