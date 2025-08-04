أنغام لا تزال تحت المراقبة الطبية ومحمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية
كشف الإعلامي محمود سعد عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مؤكدًا أنها لا تزال تعاني من آلام شديدة عقب خضوعها لعملية جراحية، وأنها ما زالت تحت الرعاية في المستشفى.
وكتب سعد في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها... هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد. وهتكون في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء الله، فادعولها.
وقد أثار المنشور قلق محبي الفنانة، خاصة بعدما كانت مصادر مقربة قد طمأنت الجمهور بشأن تحسن حالتها، ما أعاد الجدل حول وضعها الصحي الحقيقي.