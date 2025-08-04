القاء القبض على قاتل الفنانة ديالا صلحي الوادي

وأثارت حادثة مقتل الفنانة ضجة في الشارع السوري، وسط مطالبات بالكشف عن مرتكبي الجريمة وضرورة بسط الأمن والاستقرار في أحياء ومختلف المناطق السورية.

ولم تذكر الداخلية السورية تفاصيل إضافية عن هوية القاتل والدافع من الجريمة، إلا أن حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت في وقت سابق أن قتلت خنقاً، وبأن الجريمة نفذت بدافع سرقة مقتنياتها من قبل مسلحين اقتحموا شقتها في حي المالكي بقلب العاصمة .

وديالا صلحي الوادي من الوجوه الفنية المعروفة في الوسط الثقافي السوري وخريجة دفعة عام 1986، وشاركت في عدد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية خلال السنوات ، وبرزت بموهبتها اللافتة رغم قلة ظهورها الإعلامي. وقد أسهم والدها الراحل في تخريج أجيال من الموسيقيين السوريين والعرب.

ونعاها فنانون سوريون على نطاق واسع، أمس الأحد، مستذكرين أبرز محطاتهم الفنية والأكاديمية معها.