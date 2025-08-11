اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

في مؤتمر صحفي لملحم زين، قال عن الحادثة: "أنا بلشت ما ح أحكي خطاي، هي فات على طبقتي الموسيقية طلعت كثير عليها، ما قدرت يعني أنا اللي ورطتها بدون قصد."

وفي أول تعليق لها، أوضحت بيسان بهدوء أن الطبقة الموسيقية كانت أعلى من المعتاد بالنسبة لها، وأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية لأنها لم تعدّل الطبقة لتناسب صوتها، عبرت بيسان في لقاء ET بالعربي عن موقفها تجاه الانتقادات وقالت: "هلا أنا ما كثير حبيت أعلق على هالموضوع لأنه أستاذ ملحم هو فنان كبير يعني، بس أنا لأنه كانت الطبقة علي عاليه والغلط مني كان لازم أني أرجع أغنيه بطبقتي، فبس حصل خير. الكل بصير معه هالشيء، وأكيد كلنا منطور ونتعلم من أغلاطنا، إذا ما غلطنا ما راح نتعلم من أغلاطنا."

اللقاء جاء بالتزامن مع أول حفل غنائي رسمي لبيسان في ، حيث عبّرت عن حماسها وتوترها قبل الصعود إلى المسرح، قائلة إنها متأكدة أن التوتر سيزول بمجرد بدء الغناء.