4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
الجديد
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ &quot;النشاز&quot; و ملحم زين يدعمها
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

فن

2025-08-11 | 13:22
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل ​خلال غنائها مع النجم ملحم زين​في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ​صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.

في مؤتمر صحفي لملحم زين، قال عن الحادثة: "أنا بلشت ما ح أحكي خطاي، هي فات على طبقتي الموسيقية طلعت كثير عاليه عليها، ما قدرت يعني أنا اللي ورطتها بدون قصد."

وفي أول تعليق لها، أوضحت بيسان بهدوء أن الطبقة الموسيقية كانت أعلى من المعتاد بالنسبة لها، وأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية لأنها لم تعدّل الطبقة لتناسب صوتها، عبرت بيسان إسماعيل في لقاء ET بالعربي عن موقفها تجاه الانتقادات وقالت: "هلا أنا ما كثير حبيت أعلق على هالموضوع لأنه أستاذ ملحم هو فنان كبير يعني، بس أنا لأنه كانت الطبقة علي عاليه والغلط مني كان لازم أني أرجع أغنيه بطبقتي، فبس حصل خير. الكل بصير معه هالشيء، وأكيد كلنا منطور ونتعلم من أغلاطنا، إذا ما غلطنا ما راح نتعلم من أغلاطنا."

اللقاء جاء بالتزامن مع أول حفل غنائي رسمي لبيسان في لبنان، حيث عبّرت عن حماسها وتوترها قبل الصعود إلى المسرح، قائلة إنها متأكدة أن التوتر سيزول بمجرد بدء الغناء.

اقرأ ايضا في فن

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
13:25

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

13:25

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
Play
13:19
Play

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

13:19

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل
11:02

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل

في حادثة لفتت الأنظار خلال حفله الأخير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أوقف النجم الكولومبي مالوما فقرته الغنائية ليعبر عن استيائه من سيدة حضرت برفقة طفلها البالغ عامًا واحدًا فقط، من دون أي حماية سمعية.

11:02

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل

في حادثة لفتت الأنظار خلال حفله الأخير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أوقف النجم الكولومبي مالوما فقرته الغنائية ليعبر عن استيائه من سيدة حضرت برفقة طفلها البالغ عامًا واحدًا فقط، من دون أي حماية سمعية.

اخترنا لك
حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
13:25
لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
13:19
مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل
11:02
صوفي تيرنر ترد بحزم على انتقاد غيابها عن طفلتيها
10:49

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

