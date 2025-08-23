شقيق شيرين يهاجم محاميها السابق: “مصدّق نفسك؟”

شنّ ، شقيق الفنانة ، هجومًا حادًا على محاميها السابق ياسر قنطوش بعد بيانه الأخير الذي دعا فيه وزارتي الثقافة والصحة إلى التدخل بزعم تدهور حالتها النفسية.



وفي منشور على “فيسبوك” قال : “في آخر جلسة، كنت بتقول للقاضي إن أخوها دخلها المستشفى علشان يحجر عليها ويستولي على ممتلكاتها. ودلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبتطلب تدخل الوزير؟ أنت مصدّق نفسك؟ حسبي ونعم الوكيل.”، قبل أن يحذف المنشور بعد ساعات قليلة من دون تبرير.



بالتوازي مع ذلك، تداولت صفحات عبر صورة تجمع بطليقها الفنان حسام حبيب داخل أحد معارض الأثاث، ليرجّح البعض أنها التقطت حديثًا بعد أنباء عن عودتهما. لكن تبيّن لاحقًا أن الصورة تعود إلى 9 نوفمبر 2023، أثناء فترة زواجهما الثاني قبل الطلاق الأخير.





الشائعات حول تجدد العلاقة بين عادت إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، إلا أن حسام حبيب حسم الجدل في تصريح لـ ET بالعربي قائلاً: “مفيش رجوع.. ده كلام قاله المحامي بتاعها عشان هي سبته.”