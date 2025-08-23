شقيق شيرين يهاجم محاميها السابق: “مصدّق نفسك؟”

وفي منشور على “فيسبوك” قال محمد عبد الوهاب
: “في آخر جلسة، كنت بتقول للقاضي إن أخوها دخلها المستشفى علشان يحجر عليها ويستولي على ممتلكاتها. ودلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبتطلب تدخل الوزير؟ أنت مصدّق نفسك؟ حسبي الله
ونعم الوكيل.”، قبل أن يحذف المنشور بعد ساعات قليلة من دون تبرير.
بالتوازي مع ذلك، تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صورة تجمع شيرين
بطليقها الفنان حسام حبيب داخل أحد معارض الأثاث، ليرجّح البعض أنها التقطت حديثًا بعد أنباء عن عودتهما. لكن تبيّن لاحقًا أن الصورة تعود إلى 9 نوفمبر 2023، أثناء فترة زواجهما الثاني قبل الطلاق الأخير.
الشائعات حول تجدد العلاقة بين الثنائي
عادت إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، إلا أن حسام حبيب حسم الجدل في تصريح لـ ET بالعربي قائلاً: “مفيش رجوع.. ده كلام قاله المحامي بتاعها عشان هي سبته.”