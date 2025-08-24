وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم

كشف الفنان حسام داغر، سبب وفاة بهاء ، موضحًا أنه لفظ أنفاسه خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث أعرب عن صدمته بقوله: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".

وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".

وتابع: "بهاء الجميل المحترم أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".





وبهاء الخطيب هو ممثل ، ولد في عام 1984، تخرج من كلية الحقوق بجامعة في عام 2006، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحيه قسم التمثيل والإخراج وعمل في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية. شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل، جوديتا ، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.

ومن أبرز أعماله الفنية، مسلسل "المشوار" لمحمد ، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي ، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، وكذلك فيلم "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، "نصيبي وقسمتك" وغيرها.