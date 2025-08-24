الأخبار
print
وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم
وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم
وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم

فن

2025-08-24 | 04:31
وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم
Aljadeed
وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم

غيّب الموت عن عالمنا، الفنان المصري الشاب بهاء الخطيب، وذلك مساء أمس السبت، عن عمرٍ ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، ومن المُقرر تشييع الجثمان، عقب ظهر اليوم الأحد، في مسقط رأسه بمنطقة البدرشين بالجيزة.

كشف الفنان حسام داغر، سبب وفاة بهاء الخطيب، موضحًا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث أعرب عن صدمته بقوله: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".

وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".

وتابع: "بهاء الجميل المحترم الطيب أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".


وبهاء الخطيب هو ممثل مصري، ولد في عام 1984، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 2006، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحيه قسم التمثيل والإخراج وعمل في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية. شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل، جوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.

ومن أبرز أعماله الفنية، مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، وكذلك فيلم "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، "نصيبي وقسمتك" وغيرها.

 

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر
08:46

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر

عبّر الفنان المصري تامر حسني عن فخره واعتزازه بابنته تاليا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.

08:46

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر

عبّر الفنان المصري تامر حسني عن فخره واعتزازه بابنته تاليا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.

داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب
08:39

داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب

أثارت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

08:39

داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب

أثارت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
07:38

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.

07:38

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر
08:46
داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب
08:39
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
07:38
مي كساب توجه رسالة دعم لكريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد ظهورهما في الساحل الشمالي
07:33

