غناء بسمة بوسيل امام جامع! جدل كبير ووالدتها تخرج عن صمتها

ونشرت بسمة، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها علقت عليها قائلة: "كل ما الهوهوة تكتر حواليكي اعرفي إنك ماشية كويس".
جاءت رسالة بسمة الغريبة والغامضة بعد نشرها صوراً ومقطع فيديو من تصوير أغنية "أبو حب" في قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت فيها مجموعة من المساجد في خلفية الفيديو.
وأثارت هذه الصور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، حيث هاجمها عدد من المتابعين بسبب ظهور المسجد في الخلفية، وعلق المهاجمون بتعليقات من نوعية: "بتغني قصاد جامع؟".
وشاركت والدة بسمة بوسيل خديجة الرحموني منشوراً في حسابها على "إنستغرام"، رأت فيه أن ابنتها تتعرض لحملة من التشويه والتسقيط، مؤكدةً أن بسمة لم تكن الفنانة الأولى ولا الوحيدة التي تصور في قلعة صلاح الدين، نافيةً أن يكون التصوير تم في جامع الحسن.
وشددت الرحموني على احترام ابنتها جميع بيوت الله والمواقع الأثرية والتاريخية، وأن التصوير تم بموافقة رسمية وحكومية.
View this post on Instagram
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
View this post on Instagram
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
عبّر الفنان المصري تامر حسني عن فخره واعتزازه بابنته تاليا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
أثارت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.
توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.