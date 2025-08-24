غناء بسمة بوسيل امام جامع! جدل كبير ووالدتها تخرج عن صمتها

ونشرت بسمة، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ" " صورة لها علقت عليها قائلة: "كل ما الهوهوة تكتر حواليكي اعرفي إنك ماشية كويس".

جاءت رسالة بسمة الغريبة والغامضة بعد نشرها صوراً ومقطع فيديو من تصوير أغنية "أبو حب" في قلعة في ، ظهرت فيها مجموعة من المساجد في خلفية الفيديو.

وأثارت هذه الصور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، حيث هاجمها عدد من المتابعين بسبب ظهور في الخلفية، وعلق المهاجمون بتعليقات من نوعية: "بتغني قصاد ؟".

وشاركت والدة خديجة الرحموني منشوراً في حسابها على "إنستغرام"، رأت فيه أن ابنتها تتعرض لحملة من التشويه والتسقيط، مؤكدةً أن بسمة لم تكن الفنانة الأولى ولا الوحيدة التي تصور في قلعة صلاح الدين، نافيةً أن يكون التصوير تم في جامع .

وشددت الرحموني على احترام ابنتها جميع بيوت والمواقع الأثرية والتاريخية، وأن التصوير تم بموافقة رسمية وحكومية.