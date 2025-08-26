ابن شقيق انغام الراحلة يوجه لها رسالة مؤثرة بعد تعافيها

وشارك ياسين صوراً جمعته بـ أنغام، كشفت عن مدى الالفة والمحبة التي تجمعهما، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "حمدالله على سلامتك يا أحلى خالتو في الدنيا.. ربنا يخليكي لينا دايماً ياحبيبتي".
وكان قد كشف الإعلامي المصري محمود سعد، عن وصول النجمة أنغام لأرض مصر، قادمة من رحلة علاج استمرت لأسابيع في ألمانيا لإجراء عمليتين في البنكرياس، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام، وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".
أحدثت الممثلة التركية ميليسا اصلي باموك جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن نشأتها وانتمائها الى بلد آخر غير تركيا.
دخل النجم العراقي ستار سعد، الفائز بلقب "ذا فويس 2014"، فصلًا جديدًا في حياته الشخصية بزواجه من شابة من خارج الوسط الفني تدعى هاجر، في حفل زفاف بسيط وهادئ أقيم في أجواء عائلية بعيدة عن الأضواء الإعلامية.
أعلنت الإعلامية المصرية عواطف أبو السعود، اليوم الاثنين، وفاة مواطنها المذيع بالتلفزيون المصري عاطف كامل.