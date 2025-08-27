لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها

وفي التفاصيل، اثارت صور رومانسية جمعت بـ باريش اردوتش الجدل بين رواد ، وذلك بعد الخبر الصادم الذي ضجت به المواقع بانفصال هاندا عن خطيبها.

وتعود الصور المتداولة لواحد من اكثر الأعمال الدرامية المرتقبة لهذا العام، حيث يجتمع هاندا أرتشيل وباريش أردوتش مجددًا في بطولة مسلسل "حب ودموع"، النسخة المقتبسة من المسلسل الكوري الشهير "Queen of Tears"، والذي يُعد من أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ الدراما .

تدور أحداث المسلسل حول مؤثرة تتخللها الدراما والرومانسية، إذ تبدأ الحكاية بزواج يواجه أزمة كبيرة بعد تلقي أحد الطرفين خبرًا صادمًا عن إصابته بمرض مميت، لتتحول الأزمة إلى فرصة ثانية للحب وتفتح الطريق أمام علاقة استثنائية مليئة بالعاطفة والصراعات الإنسانية.