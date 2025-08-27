الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها
A-
A+

لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها

فن

2025-08-27 | 11:30
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رومانسية جمعت الممثلين التركيين باريش اردوتش وهاندا ارتشيل، وذلك بعد انفصال الأخيرة عن خطيبها هاكان صابانجي.

وفي التفاصيل، اثارت صور رومانسية جديدة جمعت هاندا ارتشيل بـ باريش اردوتش الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الخبر الصادم الذي ضجت به المواقع بانفصال هاندا عن خطيبها.

وتعود الصور المتداولة لواحد من اكثر الأعمال الدرامية المرتقبة لهذا العام، حيث يجتمع هاندا أرتشيل وباريش أردوتش مجددًا في بطولة مسلسل "حب ودموع"، النسخة التركية المقتبسة من المسلسل الكوري الشهير "Queen of Tears"، والذي يُعد من أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ الدراما الكورية.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب مؤثرة تتخللها الدراما والرومانسية، إذ تبدأ الحكاية بزواج يواجه أزمة كبيرة بعد تلقي أحد الطرفين خبرًا صادمًا عن إصابته بمرض مميت، لتتحول الأزمة إلى فرصة ثانية للحب وتفتح الطريق أمام علاقة استثنائية مليئة بالعاطفة والصراعات الإنسانية.

اقرأ ايضا في فن

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن
13:49

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن

نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.

13:49

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن

نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول
13:45

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول

رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس ​بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

13:45

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول

رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس ​بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها
13:41

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.

13:41

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.

اخترنا لك
زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن
13:49
ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول
13:45
ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها
13:41
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
13:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025