تفاصيل مقتل النائب الاسبق موسى ابو سويلم وابنه على يد ابن شقيقه

وأحالت السلطات المختصة، الأربعاء، قضية القتل إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيف الجاني لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، وفق بيان رسمي تلقتCNN بالعربية نسخة منه.

وأفادت المعلومات الرسمية وشهود العيان، بأن النائب السابق ونجله تعرضا لإطلاق الرصاص أثناء تواجدهما على باب منزلهما في منطقة أبونصير شمالي عمّان، لتوديع ضيفين كانا في زيارة للعائلة. وأسفرت الحادثة عن إصابة زوجة أبوسويلم أيضًا، وما تزال تتلقى العلاج في المستشفى.

وفي ردود الفعل على الحادثة، نشر عبد الرحمن أبو سويلم، أحد أبناء النائب، نعيًا لوالده وشقيقه في صفحته عبر ، مُستهلًا بآية قرآنية: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". وأضاف معلّقًا على صورة جمعته بهما: "رحلا معًا إثر جريمة غادرة وهما يودعان ضيفهما على باب منزلنا، تاركين جرحًا لا يندمل ووجعًا لا يخففه إلا رحمة ".

وشغل أبو سويلم مقعدًا في المجلس النيابي السابع عشر عام 2013، فيما كان نجله يعمل موظفًا في ، ولم تتضح دوافع الجريمة للآن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الأمنية الأردنية طوقت النائب السابق، وأعلنت ما يُعرف بـ"العطوة الأمنية" لمدة ثلاثة أيام، وهي هدنة مؤقتة تطلبها السلطات في حوادث القتل لمنع وقوع ردود فعل من أهل أو المجتمع، كما أشارت تسريبات بأن الإصابات بالرصاص أصابت منطقة الرأس.