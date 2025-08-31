الشامي يثير الجدل الجدل بفيديو الـ أفعى!

المشهد الذي وصفه الجمهور بالمفاجئ أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين، إذ اعتبره البعض إشارة إلى الخيانة أو الغدر، بينما رأى آخرون فيه جرأة غير مألوفة في الكليبات العربية. الشامي بدوره أوضح حقيقة الرمز في تصريح لـET بالعربي، مؤكداً أن الأفعى لم تكن رمزاً للخيانة كما اعتقد البعض، بل جزء من رسالة أعمق: “الأفعى تمثل جانباً مختلفاً من التجربة الإنسانية، تعاملت معها برفق لأوصل فكرة أن حتى أكثر الرموز المخيفة يمكن أن تتحوّل إلى تجربة تعلّمنا وتغيّرنا.”
احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران ابنه المخرج الشاب محمد بيومي، يوم أمس السبت، بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، وذلك بعد مرور 13 شهرًا تقريبًا على الخطوبة.
أثار خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال لسرقة فيلته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. الواقعة بدأت حينما تقدم هلال ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بسرقة بعض مقتنيات منزله، من بينها قرط ذهب وهاتف محمول وإكسسوارات نسائية.
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشائعة مثيرة للجدل مفادها وفاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن انتشرت عبارات مثل “ترامب مات”، إلى جانب وسوم حملت عناوين #TRUMPISDEAD و#TRUMPDIED، ما أثار موجة من الحيرة والتكهنات بين المتابعين.