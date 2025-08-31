عقد قران ابن بيومي فؤاد بأجواء عائلية.. شاهدوا الصور

وكشف الفنان إسلام ، عبر خاصية الـ" " على " "، صورًا من عقد قران ابن ، الذي أقامه الشيخ عبد المعز، حيث نشر مجموعة من الصور والفيديوهات، مُقدمًا التهنئة للعريس.

ويأتي ذلك، بعدما سبق واحتفل ابن بيومي بالخطوبة على فتاة من خارج الوسط الفني في يوليو لعام 2024، حيث سبق ونشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، من الحفل العائلي، وعلق عليها بقوله آنذاك بسورة الفاتحة: "ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ".